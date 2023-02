Brexit, von der Leyen dopo l'accordo Ue-Gb sul protocollo per l'Irlanda del Nord: "Si apre un nuovo capitolo"

Lo crede fortemente Ursula von der Leyen , che ha espresso tutta la sua soddisfazione per l 'accordo raggiunto tra la Gran Bretagna e l'Ue sul protocollo per l'Irlanda del Nord . L'intesa, che prende il nome di " Windsor Framework " (quadro di Windsor, ndr), è stata firmata dalla presidente della Commissione europea e dal premier britannico Rishi Sunak . "Sapevamo di dover lavorare sodo, con mente lucida e determinazione, ma sapevamo anche che potevamo farcela. Oggi possiamo essere orgogliosi di aver mantenuto questo impegno", ha dichiarato von der Leyen nella conferenza stampa congiunta.

Von der Leyen: "Svolta storica" "Credo che ciò che abbiamo ottenuto sia una vera svolta. Ed è ora che le parti lo considerino e decidano da sole come portarlo avanti e costruire un futuro migliore per le persone in Irlanda del Nord. Penso che sia storico ciò che abbiamo concordato e ciò che abbiamo ottenuto è davvero molto", ha aggiunto von der Leyen.

"Accordo prevede soluzioni durature" Abbiamo raggiunto un accordo di principio sulla 'cornice di Windsor', che stabilisce nuovi accordi tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Questo accordo "prevede soluzioni durature che entrambi, siamo certi, funzioneranno per tutti i cittadini e le imprese dell'Irlanda del Nord. Soluzioni che rispondono direttamente alle preoccupazioni espresse", ha continuato la presidente della Commissione europea. "La 'cornice di Windsor' rispetta e protegge i nostri rispettivi mercati e i nostri rispettivi interessi legittimi. E, soprattutto, protegge le conquiste di pace faticosamente ottenute con l'Accordo del Venerdì Santo di Belfast, per la popolazione dell'Irlanda del Nord e di tutta l'isola d'Irlanda", ha proseguito von der Leyen. "L'accordo è qui per favorire i cittadini dell'Irlanda del Nord e sostenere tutte le comunità che celebrano la pace sull'isola d'Irlanda. Ed è per questo che credo che ora possiamo aprire un nuovo capitolo nel nostro partenariato, rafforzando le relazioni tra l'Ue e il Regno Unito come partner stretti, spalla a spalla, ora e in futuro", ha concluso la presidente.