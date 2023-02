Brexit, Ursula von der Leyen incontra a Londra il premier Sunak

Si torna a discutere di Brexit ai massimi livelli: la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak hanno infatti "concordato di continuare a lavorare di persona per trovare soluzioni pratiche e condivise per la serie di sfide complesse legate al Protocollo sull'Irlanda e sull'Irlanda del Nord".

E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta in cui si annuncia il dialogo tra i due esponenti per un accordo sul Protocollo su questioni doganali e di immigrazione tra Irlanda del Nord e Regno Unito. La presidente, continua la nota, "incontrerà quindi il primo ministro nel Regno Unito lunedì 27 febbraio".