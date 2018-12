Brexit, "la premier May pensa a un rinvio del voto alla Camera dei Comuni"

Il voto di ratifica ai Comuni sull'accordo sulla Brexit , previsto per martedì, verrà rinviato. Lo affermano fonti vicine a Theresa May citate dall'agenzia Bloomberg. Da Downing Street non arriva tuttavia per ora alcuna conferma: la premier ha convocato d'urgenza in queste ore il Consiglio dei ministri. Intanto l'Unione europea non è disponibile a una rinegoziazione dell'accordo raggiunto tra Londra e i Ventisette.

La May, rende noto Downing Street, farà un intervento non previsto ai Comuni alle 15,30 locali (le 16,30 in Italia), a conferma di un annuncio significativo.



"Il nostro assunto di lavoro resta che la Gran Bretagna lascerà l'Ue il 29 marzo 2019" e che l'accordo di divorzio sul tavolo sia "l'unico possibile", "non rinegoziabile. La nostra posizione non cambia", afferma una portavoce a Bruxelles, ribadendo che l'Unione Europea "si sta preparando a tutti gli scenari" e che comunque, anche dopo la sentenza della Corte Ue, al momento mancano le condizioni per la revoca dell'articolo 50 sul divorzio.



Ue: "Rinvio del voto è una scelta solo di Londra" - Un eventuale rinvio del voto sull'intesa sulla Brexit "è una decisione che spetta interamente alla Gran Bretagna, da parte nostra non abbiamo commenti da fare". La Ue ha già offerto alla Gran Bretagna l'accordo "migliore e l'unico possibile", ribadisce la portavoce.