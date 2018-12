Brexit, May: "Con no ad accordo grave incertezza, acque inesplorate"

Se l'accordo sulla Brexit con l'Ue venisse bocciato dal Parlamento inglese, la Gran Bretagna si troverebbe "in acque inesplorate". E' l'avvertimento della premier Theresa May che, in un'intervista al Mail on Sunday, ammonisce sul voto di martedì a Westminster: "Un no significherebbe una grave incertezza per la nazione con un rischio molto reale che non via sia la Brexit".