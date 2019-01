Brexit, la Merkel tende una mano alla May | Gelo Ue: "Non si rinegozia"

"Ora sta al Regno Unito dire cosa vuole fare - precisa la portavoce Ue Margaritis Schinas -. Aspettiamo di sapere da loro quali sono i prossimi passi". Lanciando l'avvertimento, la Schinas lascia però intendere che c'è qualche margine per ritoccare la dichiarazione politica congiunta sulla partnership futura, sempre che Londra modifichi i suoi paletti. Occorre però che Londra chiarisca cosa vuole fare.



Si prepara a un'ipotesi No-deal la Francia, dove il premier Edouard Philippe fa sapere che sta per "incontrare i ministri chiave coinvolti per fare il punto e accelerare" i preparativi per una Brexit senza accordo.



A Berlino il nodo Brexit sbarca in Parlamento - In attesa che si delinei uno scenario più chiaro, il Parlamento tedesco si riunirà giovedì "per consultarsi sulle leggi che sono state eleborate e che entrerebbero in vigore nel caso in cui non ci fosse una soluzione", ha puntualizzato la cancelliera. La Merkel ha infine deplorato il voto di martedì al Parlamento braitannico, sottolineando che adesso si lavora "per fare in modo che i danni, che comunque ci saranno, siano i minori possibili".



Unanime la stampa britannica: "Umiliante disfatta della May" - Tutti i media britannici parlano per Theresa May di una disfatta "storica" e "umiliante". "Un'umiliazione completa", titola il Daily Telegrah, filo-conservatore, vicino sulla Brexit ai ribelli euroscettici più oltranzisti. "May subisce una storica sconfitta, mentre i Tories si rivoltano contro di lei", fa eco il progressista Guardian. Analogo il titolo del Times, mentre I (giornale low cost nato da una costola dell'Independent) unisce i due concetti e, sopra una foto con il volto provato della May, scrive: "Umiliazione storica".



Fra i tabloid, il Daily Mail - tornato a schierarsi di recente a favore dell'accordo sulla Brexit negoziato dalla premier - nota come Theresa May debba ora "combattere per sopravvivere". Mentre l'Express gioca con il cognome dell'inquilina di Downing Street e scrive a tutta pagina: "DisMay", in inglese "sgomento".