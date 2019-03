Brexit, il premier Theresa May avverte Westminster: se bocciate mia proposta potremmo non uscire mai dall'Ue

Il premier britannico, Theresa May, avverte sui possibili rischi in caso di mancato accordo sulla Brexit. Martedì, infatti, la Camera dei Comuni è chiamata a votare la proposta di uscita dall'Ue del premier, e in caso di bocciatura "nessuno sa cosa potrà succedere". Secondo la May, in caso di mancato accordo "potremmo non uscire dall'Ue per molti mesi, potremmo uscire senza le protezioni che il deal prevede e potremmo non uscire del tutto".