Brexit, i punti salienti dell'accordo tra Gran Bretagna e Unione europea

PARTNERSHIP ECONOMICA - Creazione di una zona di libero commercio con una profonda cooperazione a livello di regolamentazione e controlli doganali; nessuna tariffa, dazio o restrizione quantitativa in tutto il settore dei beni. La Gran Bretagna e l'Ue sostituiranno la soluzione temporanea in Irlanda del Nord con un successivo accordo che stabilirà delle procedure alternative per assicurare l'assenza di una frontiera fisica sull'isola.



SERVIZI FINANZIARI - Impegno a preservare la stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati, la protezione degli investitori e una leale concorrenza, rispettando l'autonomia della parti nelle regolamentazioni e dei processi decisionali.



MOBILITA' - Procedure per l'entrata e il soggiorno temporaneo per scopi commerciali in aree ben definite; per gli altri aspetti della mobilità, non vi sarà discriminazione fra gli Stato membri dell'Ue e vigerà il principio di reciprocità, compresi i viaggi senza necessita' di visto per brevi periodi.



TRASPORTI - Accordo globale sul trasporto aereo, compreso l'accesso ai mercati e agli investimenti, sicurezza del trasporto aereo, gestione del traffico aereo e salvaguardia dell'equa concorrenza. Autorizzazione ad accordi bilaterali per i servizi ferroviari transfrontalieri.



ENERGIA - Accordo di cooperazione nucleare fra Regno Unito ed Euratom, con l'impegno a rispettare gli attuali elevati livelli di sicurezza.



SICUREZZA - Cooperazione stretta e reciproca in materia di giustizia penale, con l'obbiettivo di fornire dei mezzi efficaci per la prevenzione, le indagini, la scoperta e il giudizio dei reati penali, tenendo contro delle minacce condivise che le parti devono affrontare; inoltre, procedure rapide ed efficaci per l'estradizione di persone sospettate o condannate.



POLITICA ESTERA - Stretta e flessibile cooperazione a livello sia bilaterale che internazionale, rispettando l'autonomia di entrambe le parti; consultazioni strutturate e dialoghi tematici regolari a vari livelli, possibilità per il Regno Unito di partecipare in via informale ai Consigli europei qualora ciò venisse ritenuto appropriato; consultazioni sulle sanzioni; partecipazione del Regno Unito nelle missioni di Sicurezza e Difesa comune, decisa caso per caso attraverso un Accordo quanto di partecipazione; scambio di intelligence fra il Regno Unito e le organizzazioni europee rilevanti.



COOPERAZIONE TEMATICA - Promozione sicurezza e stabilità nel cyberspazio; cooperazione antiterrorismo e contro gli estremismi violenti, tramite dialogo, cooperazione operativa e scambi reciproci e volontari di informazioni; cooperazione nell'affrontare l'immigrazione clandestina.