Brexit, fonti: la premier May si aggrappa all'idea del quarto voto sulla accordo

Malgrado la terza sconfitta di venerdì ai Comuni del suo accordo sulla Brexit, Theresa May non sembra ancora rassegnata. La premier Tory, rivelano fonti anonime, non crede che l'intesa sia morta del tutto, come le chiedono di riconoscere le opposizioni, e vuol continuare a cercare consensi alla Camera. La riduzione dello scarto nella sconfitta, dai 203 voti di gennaio ai 58 di ieri, fa dire alle fonti che "si sta andando nella giusta direzione".