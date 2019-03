Brexit, con no deal possibile fuga da Gran Bretagna per Bmw e Toyota

In caso di Brexit con no deal, Bmw e Toyota potrebbero mettere in discussione le loro linee di produzione in Gran Bretagna. Peter Schwarzenbauer, consigliere d'amministrazione dell'azienda tedesca, non ha escluso "misure estreme" di fronte allo "scenario peggiore" evocando un "pericolo reale" per alcune produzioni nell'Oxfordshire. Nissan e Honda (seppure ufficialmente per motivi diversi) hanno già annunciato la chiusura di stabilimenti.