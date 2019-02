Brexit, Bbc: la premier May chiederà più tempo ai deputati per un nuovo accordo con l'Ue

La premier britannica Theresa May chiederà più tempo al Parlamento per tentare di ottenere un nuovo accordo con l'Ue sulla Brexit, in particolare per quel che riguarda il meccanismo di "backstop" sul confine tra Eire e Irlanda del Nord. Lo scrive la Bbc. In cambio il primo ministro dovrebbe promettere al Parlamento un nuovo voto su altre opzioni per la Brexit, se un nuovo accordo con l'Unione Europea non sarà pronto alla fine di febbraio.