Juncker-May: avanti con colloqui su partnership dopo Brexit | Londra propone soluzioni sul caso Irlanda

"Le squadre negoziali andranno avanti con le discussioni" per vedere se sia possibile trovare una soluzione all'impasse sulla Brexit: lo fanno sapere in una nota congiunta Jean Claude Juncker e Theresa May dopo l'incontro a Bruxelles sullo spinoso caso Brexit. Il presidente della Commissione Ue "ha mostrato apertura" per cercare soluzioni "su una futura partenership" tra Ue e Londra. Juncker e la premier britannica si vedranno prima di fine febbraio.

May opzioni per affrontare questione backstop - "Il primo ministro britannico Theresa May ha descritto il contesto nel Parlamento del Regno Unito e le motivazioni alla base del voto della scorsa settimana alla Camera dei Comuni in cerca di una modifica legalmente vincolante ai termini del backstop. Ha presentato varie opzioni per affrontare tali preoccupazioni nel contesto dell'Accordo di divorzio in linea con i suoi impegni verso il Parlamento". Questo si spiega nella nota congiunta sullo spinoso caso Irlanda che aveva di fatto impedito al parlamento britannico di approvare il precedente accordo di uscita dalla Ue.



"Discussione vigorosa ma costruttiva" - "La discussione è stata vigorosa ma costruttiva. Nonostante le sfide, i due leader hanno convenuto che i loro gruppi negozino sulla possibilità di trovare un modo per ottenere il più ampio sostegno possibile nel Parlamento del Regno Unito e rispettare gli orientamenti concordati dal Consiglio europeo", si legge ancora nel comunicato ufficiale.