Donne in Afghanistan: la speranza passa da un bus italiano a Kabul

Tre b per dare una speranza in Afghanistan a chi forse non si ricorda nemmeno la pronuncia di quella parola. Si chiama Brave Business in a Bus il progetto fortemente voluto da OTB Foundation e da Selene Biffi, meglio conosciuta come “la maestra di Kabul”. Biffi, anima della onlus She Works for Peace, da 15 anni pensa e realizza programmi legati all’istruzione e alla creazione di impiego per donne e giovani in Afghanistan.