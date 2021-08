Kabul, gli afghani della lista di Selene Biffi in volo per l’Italia | Salvi grazie a una “esse” sulla mano

Ha lavorato in silenzio notte e giorno per due settimane ma alla fine Selene Biffi ce l’ha fatta. La “ maestra di Kabul ”, l’italiana che per sette anni ha tenuto aperta la "Qessa Academy" nella capitale afghana, ha imbarcato una ventina di afghani, (ragazzi, ragazze e le loro famiglie) su un aereo per l'Italia. Probabilmente ha salvato loro la vita. Nell’inferno dell’aeroporto minacciato anche dall’Isis due ex allievi della scuola per cantastorie si sono salvati mostrando ai militari italiani una “esse” scritta sul palmo di una mano o su un foglio. La “esse” di Selene, appunto.

Era quello infatti il segno distintivo concordato “con gli eroi", come chiama lei chi ha permesso la riuscita di questa missione quasi impossibile. “Dica loro di avere una "esse" addosso. Dica loro di gridare “Selene” per farsi riconoscere nel canale d’acqua di fronte a noi all’aeroporto. Così sapremo che sono le persone della lista di Selene”. Era questo l'accordo intrecciato tra Kabul, Roma e Mezzago (Monza) dopo un lungo incrocio di telefonate, carte bollate e tanta buona volontà.

In un lungo post su Facebook (che sembra un primo sospiro di sollievo) Biffi rivela cosa ha provato in questo mese. Dalla capitale afghana ha ricevuto richieste drammatiche. “Sorella, in nome di quanto hai di più caro e per Allah, ti prego, aiutami”. “Miss Selene, ho paura, portami via di qui”. E ancora: “Sono stato un tuo studente, non abbandonarmi".

Tornata dall’Afghanistan poco più un mese fa, Selene Biffi si è alzata ogni notte alle due per coordinare una difficilissima macchina fatta di contatti, messaggi e disperazione. “Mi sono rifiutata di stare con le mani in mano mentre il Paese che amo e che tanto mi ha dato sembrava tornare indietro alla parte più oscura della sua storia”. E quindi via a un giro senza fine di telefonate, nomi e mail tra Roma e Kabul. “Tutto è nato su Facebook con un’offerta d’aiuto di Andrea Pignataro – racconta – che mi ha fatto un gancio con Giovanni Lattanzi di AOI (Associazione Ong Italiane) per provare ad aiutare i ragazzi e le loro famiglie. Giovanni e AOI hanno smosso per me mari e monti, rendendosi reperibili h24".

"Poi ho sentito un militare dell'Arma conosciuto durante la mia missione in Somalia. A sua volta, lui ha avvisato i suoi colleghi nello scalo di Kabul che hanno poi aiutato i ragazzi con la esse”. Per salvarli hanno fatto l’impossibile, hanno rischiato di loro ma alla fine davvero ce l’hanno fatta”.

E salvare vite o quantomeno garantire una vita migliore era uno degli obiettivi di questa donna che per sette anni ha mandato avanti l’Accademia delle Storie, la Qessa Academy appunto. Il suo intento era offrire istruzione tecnica gratuita, insegnare ai giovani afghani (donne comprese) ad usare le storie tradizionali per creare sviluppo e impiego. Il suo progetto è stato riconosciuto a livello internazionale: a Selene Biffi è andato il Rolex Awards for Enterprise (unica italiana ad averlo ricevuto) e il Mother Teresa Social Justice Award in India, premio già assegnato al Dalai Lama e Malala.

Il telefono di Selene continua però a suonare, tutti cercano la ragazza “in Italia e i suoi amici che aiutano il popolo afghano”. Lei non si illude: “Milioni di afghani diventeranno rifugiati in Pakistan e in Iran, altri viaggeranno in Europa. Ovunque saranno, non possiamo smettere di aiutarli.