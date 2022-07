Brasile, verso le presidenziali: le opposizioni chiedono il divieto di armi per impedire scontri

Leggi Anche Brasile, Lula ufficializza la sua candidatura alle presidenziali

Il precedente -

Jair Bolsonaro

l'omicidio di un militante del Partito dei lavoratori

Mentre il presidente uscente,, è appena riuscito a far approvare in Congresso il "pacchetto bontà", riforma che autorizza il governo a erogare circa otto miliardi di dollari a sostegno delle famiglie più umili, è ancora forte lo shock perper mano di un simpatizzante della fazione opposta, quella di destra guidata da Bolsonaro, candidato per il secondo mandato.

Brasile, Bolsonaro inasprisce le pene per chi maltratta gli animali: la legge la firma...un cane Afp 1 di 7 Afp 2 di 7 Afp 3 di 7 Afp 4 di 7 Afp 5 di 7 Afp 6 di 7 Afp 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'invito di Lula: vincere le elezioni in pace -

il divieto di uso delle armi

Mentre i suoi sostenitori hanno chiesto espressamente che venga introdottoin occasione del 2 ottobre, giorno della votazione, e il 30 ottobre, quando si terrà l'eventuale ballottaggio, Lula ha comunque intanto invitato a non rispondere a eventuali provocazioni dei seguaci di Bolsonaro.

"Non accettate nessuna provocazione. Se venite sfidati per strada, non accettate, non rispondete:

vinceremo le elezioni in pace

", ha detto da Brasilia l'ex sindacalista, in vantaggio sul rivale nei principali sondaggi sulle intenzioni di voto.