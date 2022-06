Brasile, documentavano la pesca illegale in Amazzonia: uccisi due attivisti

La scomparsa e il ritrovamento - I due uomini sono stati visti per l'ultima volta il 5 giugno su un'imbarcazione che viaggiava sul fiume Itaquai nella Valle Javari , la parte occidentale della foresta amazzonica. Dodici giorni dopo, il 17 giugno, i loro cadaveri sono stati ritrovati nelle vicinanze delle rive del corso d'acqua. La polizia brasiliana ha riferito che i due sono stati uccisi usando armi da caccia: Phillips è stato colpito alla testa, Pereira anche all'addome.

Negli scorsi giorni, i sospetti erano ricaduti su due fratelli, Amarildo , detto "Pelado" , e Oseney da Costa de Olivera , entrambi pescatori. Secondo alcune segnalazioni, questi avevano minacciato i collaboratori durante il loro viaggio. A seguito delle denunce, erano stati arrestati per possesso illegale di arma da fuoco. In carcere, il "Pelado" ha confessato l'omicidio e ha guidato le Autorità nel luogo dove sono stati sepolti l’antropologo brasiliano e il giornalista britannico. Il 18 giugno, una terza persona si è costituita alla Polizia:

Jefferson da Silva Lima

Il movente -

pesca illegale

Survival Internetional Italia

Valle Javari

Il duplice delitto sarebbe stato motivato dal fatto che Pereira e Phillips stavano fotografando lacondotta dai due fratelli da Costa, insieme ad altri colleghi, nella regione. Da anni, le popolazioni indigene, aiutate da associazioni come, organizzazione che lotta contro lo sterminio delle tribù "incontattate", quei gruppi di Indiani che non hanno mai avuto rapporti col mondo esterno, denunciano le continue attività illegali che avvengono nella: un punto caldo per il traffico di droga, il bracconaggio e l’estrazione mineraria.

Il caso è stato seguito a livello internazionale e ha suscitato molto clamore e il governo del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è ritenuto “complice” di quanto accaduto. Da sempre, la sua politica volta al potenziamento del settore agroalimentare ha portato alla deforestazione dell'Amazzonia, violando anche i diritti umani dei nativi e attivisti.

227 attivisti uccisi nel 2020 -

quattro difensori dell'ambiente ogni settimana

Solo nell'ultimo anno in cui i dati sono stati raccolti dalla ONG Global Witness, il 2020, sono stati uccisi, 227 tra attivisti come Pereira e giornalisti come Phillips. I paesi più pericolosi per la protezione attiva degli ecosistemi sono Colombia, Messico e Filippine. Il Brasile, con 20 omicidi, è al quarto posto.

Twitter: Dom Phillips

Chi erano le vittime - Dom Phillips

i mondiali di calcio in Brasile

giochi olimpici di Rio de Janeiro

"How to save Amazon"

Bruno Pereira Araújo

Fondazione nazionale dell'indio (Funai)

viveva in Brasile da anni, lavorando come reporter per testate come il Guardian, il Financial Times, Il Washington Post e il New York Times. In passato si era occupato di musica, in particolare aveva raccontato la scena rave britannica e aveva scritto un libro sull'ascesa della musica elettronica. Successivamente aveva seguitodel 2014 e inel 2016. Poi, la sua grande missione è diventata quella di parlare della situazione ambientale dell'Amazzonia.sarebbe stato il titolo del suo prossimo libro, dove avrebbe raccontato come nella più importante foresta del mondo uno sviluppo sostenibile sia ancora possibile. Il viaggio che stava facendo era volto a raccogliere informazioni per completare il lavoro con l'aiuto di. L'antropologo, padre di due figli, era stato funzionario dellaed era un profondo conoscitore delle tribù "incontattate" della foresta pluviale.

Tgcom24

La Valle Javari, un'area di traffici illegali -

oltre otto milioni di ettari

4.000 individui

È una delle aree indigene più vaste del Brasile e si trovaal confine col Perù. Si estende pere al suo interno vivono sei popoli indigeni: i Kanamari, i Marubo, i Matis, i Matsés, i Kulina e i Korubo; la cui popolazione totale è di circa. I politici del Paese, legati alla potente industria del legname e al traffico della droga, esercitano un'enorme pressione su questa zona, dove si trovano alcuni centri commerciali importanti per queste attività.Gli esperti hanno calcolato che il 90% del legname abbattuto nella regione dell'Amazonas proviene dalla Valla Javari. I trafficanti di droga inoltre hanno costruito delle piste di atterraggio nella valle per contrabbandare la cocaina in Brasile.