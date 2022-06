Brasile, giornalista va sul luogo di un incidente stradale e mentre fa una diretta Fb scopre che la vittima è il figlio

È accaduto sulla rodovia Antônio Machado Sant'Anna, in Brasile.

Come riportano i media locali, quando ha scoperto che il figlio era morto nell'incidente, il giornalista ha subito interrotto la diretta Facebook. Nonostante tutto, però, ha voluto portare a termine il suo lavoro e, successivamente, ha avviato un nuovo live, in cui spiegava quanto aveva appena scoperto.

"Ecco cos'è la vita di un giornalista. Molte persone, forse, non capiranno il momento che sto vivendo. L'uomo che ha perso la vita nell'incidente è mio figlio, Tiago - ha detto Baldassari con la voce rotta dal dolore -. Questa mattina sono venuto a coprire questa notizia e quando sono arrivato… ho capito che si trattava di mio figlio. Purtroppo, in questo mondo viviamo di cronaca, ci sono momenti in cui andiamo a coprire eventi e scopriamo che sono coinvolti dei nostri familiari. Oggi si è trattato di mio figlio. Perdiamo Thiago, che Dio lo accolga a braccia aperte, era un bravo ragazzo, di buon cuore", ha aggiunto.

Tiago lascia la moglie, incinta di tre mesi, e una figlia di 8 anni.