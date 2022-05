Brasile, Lula ufficializza la sua candidatura alle presidenziali

L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha lanciato a San Paolo la propria candidatura alle prossime elezioni presidenziali, previste a ottobre.

Il leader e fondatore del Partito dei lavoratori, 76 anni, che correrà per la sesta volta: al momento, stando ai sondaggi, è dato per favorito, sebbene le ultime rilevazioni mostrino una riduzione dello scarto con il presidente in carica, Jair Bolsonaro.