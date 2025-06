Precipita mongolfiera in Brasile, 8 morti e 13 feriti

È di otto morti e tredici feriti il bilancio ancora provvisorio dell'incidente che ha coinvolto una mongolfiera con 21 persone a bordo nel municipio di Praia Grande, nello Stato brasiliano di Santa Catarina. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il pallone aerostatico è precipitato dopo aver preso fuoco in volo. L'incidente è avvenuto in un'area nota come la "Cappadocia brasiliana", popolare meta per il volo in mongolfiera.