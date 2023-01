Brasile, neonato "gigante" di oltre 7 chili | I medici: mamma e figlio stanno bene

Stanno bene entrambi, madre e figlio, secondo quanto dicono al dipartimento della Salute. Mamma Cleidiane ha detto di essere rimasta sorpresa dalle dimensioni del suo ultimo nato e ha detto, come si legge su Globo.com: "Pensavo pesasse quattro chili, invece erano sette. Voglio ringraziare l'equipe dell'ospedale Padre Colombo, che mi ha dato coraggio e mi ha trattato molto bene da quando sono arrivata qui".

Parto cesareo per la mamma

Alla direzione dell'ospedale dicono che, al momento del ricovero, i medici si sono resi conto che Cleidiane stava per partorire un bambino definito in termini tecnici Gig (large for gestational age). Considerata la durata della gestazione, il team ha indirizzato la donna al parto cesareo.