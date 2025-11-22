Brasile, arrestato l'ex presidente Bolsonaro: blitz della polizia nella sua casa a Brasilia

Il leader conservatore si trovava già da oltre cento giorni agli arresti domiciliari, con l'applicazione di un braccialetto elettronico

La polizia brasiliana ha arrestato l'ex presidente Jair Bolsonaro. Gli agenti hanno compiuto un blitz nella sua abitazione a Brasilia per eseguire un mandato di custodia preventiva autorizzato dal Supremo Tribunale Federale. Il 17 novembre la Corte Suprema aveva respinto i ricorsi presentati da Bolsonaro contro la sua condanna a 27 anni e tre mesi di reclusione per tentato colpo di Stato, avvicinando così la data del possibile arresto.
