Brasile, arrestato l'ex presidente Bolsonaro: blitz della polizia nella sua casa a Brasilia

La polizia brasiliana ha arrestato l'ex presidente Jair Bolsonaro. Gli agenti hanno compiuto un blitz nella sua abitazione a Brasilia per eseguire un mandato di custodia preventiva autorizzato dal Supremo Tribunale Federale. Il 17 novembre la Corte Suprema aveva respinto i ricorsi presentati da Bolsonaro contro la sua condanna a 27 anni e tre mesi di reclusione per tentato colpo di Stato, avvicinando così la data del possibile arresto.