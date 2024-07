Brasile, influencer 33enne muore dopo un intervento di lifting ai glutei

La donna era poi entrata in coma e deceduta in ospedale per arresto cardiaco. Interrogata, Da Silva ha affermato di aver applicato solo un biostimolatore suggerendo che l’infezione potesse essere stata causata dalle lenzuola a casa dell’influencer. L'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria del Brasile afferma che il PMMA, un gel iniettabile, dovrebbe essere utilizzato solo per trattare malattie gravi, come la poliomielite, nel caso in cui provochino lo sviluppo di deformità nel corpo. Da Silva è stata arrestata martedì. La Polizia Civile di Goiás ha dichiarato di aver chiuso la sua clinica perché non aveva la licenza sanitaria e non era registrata presso il Consiglio Regionale di Biomedicina di Goiás. Oltre al marito, Aline Ferreira lascia due figli.