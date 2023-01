Brasile, la Corte suprema rimuove il governatore di Brasilia | Ferite 46 persone durante le rivolte, 6 in gravi condizioni

Vietnam, bimbo di 10 anni muore incastrato in un pozzo

Caos in Brasile, sostenitori di Bolsonaro irrompono nel Palazzo del Congresso

Lo stesso giudice de Moraes ha quindi ordinato alle piattaforme social media Facebook, Twitter e TikTok di bloccare la propaganda golpista in Brasile.

Il giudice della Corte Suprema ha inoltre indicato quali saranno i prossimi passi per l'identificazione delle persone che hanno preso parte all'assalto dei palazzi istituzionali di Brasilia. Lo riporta O Globo. Tra le altre misure - viene spiegato - le autorità analizzeranno gli elenchi degli ospiti negli hotel e nelle locande della capitale, vaglieranno le immagini delle telecamere di sicurezza e i dati di geolocalizzazione oltre a mappare proprietari, passeggeri e finanziatori degli autobus che hanno portato i sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro a Brasilia.

Intanto, in seguito ai disordini, almeno 46 persone sono rimaste ferite, di cui sei gravi e due che sono state sottoposte a interventi d'urgenza. Lo riferisce l'Ospedale di Brasilia secondo il sito di notizie 20 Minutos.

Von der Leyen: "Ferma condanna per assalto alla democrazia"

Intanto arrivano nuove prese di posizione sull'attacco alle istituzioni brasiliane. Il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen ha condannato "fermamente l'assalto alla democrazia in Brasile. È una grande preoccupazione per tutti noi, difensori della democrazia. Il mio pieno sostegno al Presidente Lula, che è stato eletto in modo libero e correttamente".