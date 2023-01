Brasile, Ue: "Ferma condanna all'assalto: "Siamo al fianco di Lula" | Usa: "Violenza terribile"

"Condanna assoluta dell'assalto alle istituzioni democratiche del Brasile - ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio Charles Michel -. Pieno sostegno al Presidente Lula Da Silva, democraticamente eletto da milioni di brasiliani attraverso elezioni giuste e libere". Anche il segretario di Stato americano , Antony Blinken ha condannato gli attacchi: "Ci uniamo al presidente Lula nel sollecitare la fine immediata di queste azioni" mentre il presidente Biden ha definito la violenza dei sostenitori di Bolsonaro "terribile".

"Condanniamo gli attacchi di oggi alla Presidenza, al Congresso e alla Corte Suprema del Brasile - ha detto ancora Blinken -. Usare la violenza per attaccare le istituzioni democratiche è sempre inaccettabile". Intanto la Casa Bianca ha riferito che il presidente americano Joe Biden ha ricevuto un briefing sulla situazione in Brasile. Biden ha poi commentato con i giornalisti al seguito a El Pas, in Texas.

"Profondamente preoccupato per quanto sta accadendo in Brasile. La democrazia deve essere sempre rispettata. Il Parlamento europeo sta da parte del Governo Lula e tutte le istituzioni legittimamente e democraticamente elette". Lo scrive in un tweet la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.

Meloni: "Attacco inaccettabile" Dopo l'assalto ai palazzi delle istituzioni in Brasile, il premier Giorgia Meloni ha affermato che quanto accaduto "non può lasciarci indifferenti". "Le immagini dell'irruzione nelle sedi istituzionali sono inaccettabili e incompatibili con qualsiasi forma di dissenso democratico - ha scritto su Twitter. E' urgente un ritorno alla normalità ed esprimiamo solidarietà alle istituzioni brasiliane".

Tajani: "Ferma condanna" "Sto seguendo con preoccupazione quanto sta accadendo in Brasile. Ogni atto di violenza contro le istituzioni democratiche deve essere condannato con grande fermezza. I risultati elettorali vanno sempre e comunque rispettati". Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani commenta in un tweet quanto sta succedendo in Brasile.

Macron: "Lula può contare sull'appoggio della Francia" Il presidente del Brasile, Luiz Ina'cio Lula da Silva, può contare "sull'appoggio incrollabile della Francia". Lo ha scritto su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron. "La volontà del popolo brasiliano e delle istituzioni democratiche deve essere rispettata", ha detto Macron.