Brasile, crolla un ponte: almeno un morto e 10 dispersi

In Brasile un ponte che collega gli stati di Tocantins e Maranhão, è crollato provocando la morte di almeno una persona, un ferito e dieci dispersi. La struttura, che fa parte dell'autostrada che collega Belém con Brasilia, ha ceduto nella sua parte centrale. Secondo le autorità, in seguito diversi veicoli sono caduti nel fiume Tocantins. La polizia militare ha informato di aver recuperato finora il corpo di una giovane di 25 anni. Il governatore di Tocantins, Wanderlei Barbosa, ha sottolineato che il fiume in quella zona ha una profondità fino a 50 metri, il che rende difficili le operazioni di salvataggio.