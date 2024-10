Brasile, la Corte suprema annulla la sospensione di X

In precedenza era stato nominato un rappresentante legale dell'impresa del Paese, ed erano stati bloccati nove profili di utenti indagati dalla giustizia elettorale per presunta divulgazione di informazioni false in rete. Quanto alla multa, la direzione di X Brasile ha fatto sapere di aver pagato undici milioni di reais per la mancata esecuzione del blocco di alcuni profili, soldi che erano stati congelati dal patrimonio di Starlink, impresa di telecomunicazione il cui socio di maggioranza, Elon Musk, è proprietario di X. Ci sono poi altri 7,3 milioni di reais versati direttamente da X per altre sanzioni, e dieci milioni di multe che la giustizia ha dettato dopo aver riscontrato che X aveva aggirato per due giorni il blocco imposto nel periodo di sospensione. I restanti 300 mila reais sono dovuti alla mancata nomina di un rappresentante legale in Brasile.