Brasile nella morsa del caldo estremo, a Rio de Janeiro percepiti 58,5 gradi

Cosa dicono i meteorologi

Per la meteorologa Marcia Ceabra il "novembre atipico" a Brasilia e in diversi Stati brasiliani, con temperature più elevate e minori precipitazioni, è "causato da El Niño, dal riscaldamento globale e dal cambiamento climatico". L'Istituto nazionale di meteorologia (Inmet) ha intanto prolungato fino a venerdì l'"allarme rosso" nel Distretto Federale e in altri 15 Stati. L'elenco comprende gli Stati di San Paolo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, i più popolosi del Paese. Nella morsa del caldo record, anche le città di Belo Horizonte, Teresina e Campo Grande. Si tratta in molti casi di temperature di 5 o più gradi superiori alla norma, e il perdurare dell’ondata di caldo, per 5 o più giorni, potrebbe rappresentare un serio pericolo per la salute.