Brasile, Bolsonaro ricoverato d'urgenza per un'occlusione intestinale

La Segreteria speciale per la comunicazione della Presidenza della Repubblica ha affermato che il presidente Jair Bolsonaro "sta bene" e che maggiori dettagli sul suo stato di salute saranno rilasciati in un bollettino medico.

Per il capo di stato non si tratta del primo ricovero per occlusione intestinale. Il suo stato di salute è sotto stretto controllo dal giorno in cui fu accoltellato nel 2018, durante la campagna elettorale. Da quando subì quell'attentato a oggi, Bolsonaro si è dovuto sottoporre a ben quattro interventi chirurgici. A eseguirli personalmente sempre il dottor Antonio Luiz Macedo, assente durante quest'ultima emergenza perché in vacanza alle Bahamas. Il chirurgo, però, pare si stia già dirigendo verso il Brasile per seguire il caso da vicino pur scongiurando per il momento un altro intervento chirurgico - riferisce il portale di notizie G1.