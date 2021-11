Covid, in Brasile superati i 22 milioni di contagi

Afp

Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore altri 13.355 casi di Covid-19, superando così i 22 milioni di contagi dall'inizio della pandemia. Stando a quanto riferito dal ministero della Salute, altre 226 persone hanno perso la vita, portando così a 612.370 il numero complessivo dei decessi. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero di morti per Covid, dietro agli Stati Uniti (770mila), e il terzo per numero di casi, dopo Usa e India.