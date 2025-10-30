Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
inutili i soccorsi dei vicini

Brasile, a 9 anni uccide la madre con una coltellata | La donna prima di morire: "Abbracciami per l'ultima volta"

Inutili i soccorsi portati dal figlio maggiore e dai vicini della 37enne Caline Arruda Dos Santos di San Paolo

30 Ott 2025 - 10:24
© Afp

© Afp

A 9 anni non si sarebbe reso conto del suo gesto, ma con una coltellata all'addome ha ucciso la madre a San Paolo, in Brasile, dopo una lite. La donna, Caline Arruda Dos Santos, 37 anni, colpita a morte dal secondogenito, stando alla testimonianza dei vicini che avrebbero tentato di soccorrerla, avrebbe avuto la forza di dire al figlio: "Vieni qua, non ce la farò, lasciati abbracciare". La drammatica storia arriva in Europa dal Sun e lì c'è anche una possibile ricostruzione di quanto accaduto.

Leggi anche

Messina, uccide la madre con 15 coltellate: arrestato

Prato, un 22enne uccide la madre a coltellate e dà fuoco alla casa: fermato dai carabinieri

La lite prima della coltellata mortale

 Secondo una prima ricostruzione, madre e figlio si trovavano nell'abitazione del compagno della donna. Quando la 37enne ha chiesto al figlio di smettere di giocare in strada e di rientrare in casa, sarebbe scoppiata una discussione anche in presenza del primogenito 19enne. Dopo un primo rifiuto e l'inizio della lite, il bambino si sarebbe diretto in cucina per prendere il coltello con il quale ha colpito, all'improvviso, la donna, che è poi caduta in una pozza di sangue.

Leggi anche

Milano, accoltella e uccide la madre e poi si suicida gettandosi dalla finestra dell'ottavo piano

Inutili i soccorsi prestati dall'altro figlio e dai vicini, accorsi per le urla e il trambusto. Loro stessi hanno poi raccontato: "Caline prima di morire ha cercato lo sguardo del suo bambino e gli ha detto: 'Avvicinati, lasciati abbracciare un'ultima volta, non sopravviverò'". Portata in ospedale, la donna è morta.

Leggi anche

Trento, 19enne uccide il padre per difendere la madre: scarcerato | "L'ho accoltellato, la stava maltrattando"

Il bambino, non imputabile in Brasile per l'età, è stato affidato a un parente che ha dichiarato: "Non si rende conto di quello che ha fatto". Gli inquirenti stanno verificando l'esatta dinamica dei fatti, dopodiché le autorità decideranno sulla struttura che accoglierà il minore. 

Ti potrebbe interessare

brasile

Sullo stesso tema