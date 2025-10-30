Brasile, a 9 anni uccide la madre con una coltellata | La donna prima di morire: "Abbracciami per l'ultima volta"

Inutili i soccorsi portati dal figlio maggiore e dai vicini della 37enne Caline Arruda Dos Santos di San Paolo
A 9 anni non si sarebbe reso conto del suo gesto, ma con una coltellata all'addome ha ucciso la madre a San Paolo, in Brasile, dopo una lite. La donna, Caline Arruda Dos Santos, 37 anni, colpita a morte dal secondogenito, stando alla testimonianza dei vicini che avrebbero tentato di soccorrerla, avrebbe avuto la forza di dire al figlio: "Vieni qua, non ce la farò, lasciati abbracciare". La drammatica storia arriva in Europa dal Sun e lì c'è anche una possibile ricostruzione di quanto accaduto.
Secondo una prima ricostruzione, madre e figlio si trovavano nell'abitazione del compagno della donna. Quando la 37enne ha chiesto al figlio di smettere di giocare in strada e di rientrare in casa, sarebbe scoppiata una discussione anche in presenza del primogenito 19enne. Dopo un primo rifiuto e l'inizio della lite, il bambino si sarebbe diretto in cucina per prendere il coltello con il quale ha colpito, all'improvviso, la donna, che è poi caduta in una pozza di sangue.
Inutili i soccorsi prestati dall'altro figlio e dai vicini, accorsi per le urla e il trambusto. Loro stessi hanno poi raccontato: "Caline prima di morire ha cercato lo sguardo del suo bambino e gli ha detto: 'Avvicinati, lasciati abbracciare un'ultima volta, non sopravviverò'". Portata in ospedale, la donna è morta.
Il bambino, non imputabile in Brasile per l'età, è stato affidato a un parente che ha dichiarato: "Non si rende conto di quello che ha fatto". Gli inquirenti stanno verificando l'esatta dinamica dei fatti, dopodiché le autorità decideranno sulla struttura che accoglierà il minore.