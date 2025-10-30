Brasile, a 9 anni uccide la madre con una coltellata | La donna prima di morire: "Abbracciami per l'ultima volta"

A 9 anni non si sarebbe reso conto del suo gesto, ma con una coltellata all'addome ha ucciso la madre a San Paolo, in Brasile, dopo una lite. La donna, Caline Arruda Dos Santos, 37 anni, colpita a morte dal secondogenito, stando alla testimonianza dei vicini che avrebbero tentato di soccorrerla, avrebbe avuto la forza di dire al figlio: "Vieni qua, non ce la farò, lasciati abbracciare". La drammatica storia arriva in Europa dal Sun e lì c'è anche una possibile ricostruzione di quanto accaduto.