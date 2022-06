Bozza G7, sostegno finanziario-militare a Kiev finché sarà necessario

Il G7 fornirà sostegno a tempo indeterminato all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa.

E' quanto si legge in una bozza della dichiarazione comune che dovrebbe essere adottata al termine del vertice del G7, in corso al castello di Elmau in Baviera fino al 28 giugno. Nel documento, visionato da Bloomberg, i capi di Stato e di governo dei Paesi del Gruppo dei sette affermano l'impegno a continuare a fornire "sostegno finanziario, umanitario, militare e diplomatico" all'Ucraina e a rimanere al suo fianco "per quanto sarà necessario".