Boston, professore del Mit ucciso a colpi d'arma da fuoco in casa

L'università ha dichiarato che Loureiro era "membro del corpo docente nei dipartimenti di Scienze e Ingegneria Nucleare e di Fisica, nonché direttore del Plasma Science and Fusion Center del Mit". Loureiro, originario del Portogallo, desiderava diventare uno scienziato fin dall'infanzia, secondo quanto riferito dal Mit. Lo scienziato di grande talento è entrato a far parte della facoltà del MIT nel 2016 ed "è rapidamente diventato noto come uno studioso creativo, un amministratore di talento e un mentore entusiasta", ha dichiarato in una nota la presidente del Mit, Sally Kornbluth.