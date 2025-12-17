Boston, professore del Mit ucciso a colpi d'arma da fuoco in casa

La vittima si chiamava Nuno F.G. Loureiro, 47 anni, di origini portoghesi
© Afp
Un professore del Mit, il Massachusetts Institute of Technology, è stato colpito a colpi d'arma da fuoco e ucciso nella sua abitazione vicino a Boston. Lo riferiscono i media locali. Nuno F.G. Loureiro, 47 anni, di origini portoghesi, è stato trovato ferito lunedì sera nella sua casa nell'elegante sobborgo bostoniano di Brookline. È stato trasportato in ospedale con ferite da arma da fuoco ed è stato dichiarato morto martedì, ha riferito l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Norfolk. L'ufficio del procuratore ha fatto sapere che si indaga per omicidio.
L'università ha dichiarato che Loureiro era "membro del corpo docente nei dipartimenti di Scienze e Ingegneria Nucleare e di Fisica, nonché direttore del Plasma Science and Fusion Center del Mit". Loureiro, originario del Portogallo, desiderava diventare uno scienziato fin dall'infanzia, secondo quanto riferito dal Mit. Lo scienziato di grande talento è entrato a far parte della facoltà del MIT nel 2016 ed "è rapidamente diventato noto come uno studioso creativo, un amministratore di talento e un mentore entusiasta", ha dichiarato in una nota la presidente del Mit, Sally Kornbluth.