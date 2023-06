Bosnia, spara e ferisce gravemente un insegnante: arrestato uno studente

"Il ragazzo, che non ha ancora 14 anni, è sotto la supervisione della polizia nella sede di Lukavac", dichiarano dal ministero degli Interni del Cantone di Tuzla, aggiungendo: "Le armi da fuoco trovate sono state messe in un luogo sicuro". L'impiegato della scuola ferito è stato colpito al collo ed è stato subito sottoposto a intervento chirurgico.

Un mese fa la strage di Belgrado

Poco più di un mese fa, in Serbia, uno studente 13enne aveva aperto il fuoco a scuola uccidendo nove persone, di cui otto adolescenti. Una strage come quelle viste negli Stati Uniti più volte, ma avvenuta in un istituto scolastico di Belgrado.