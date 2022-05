Borrell (Ue): "Oggi ci sarà accordo su embargo petrolio russo"

"Penso che nel pomeriggio potremo offrire un accordo ai capi di Stato e di governo".

Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrel a Radio Info parlando delle trattative tutt'ora in corso per decidere restrizioni alle importazioni di petrolio russo nel sesto pacchetto di sanzioni alla Russia. A Borrell è stato chiesto se al Consiglio europeo ci sarà il veto dell'Ungheria: "No, non penso", ha risposto , "alla fine ci sarà un accordo".