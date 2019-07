Boris Johnson porterà un cane al 10 di Downing Street: sfratto in arrivo per il gatto Larry?

La predilezione di Johnson nei confronti dei cani non è mai stata segreta e non sembra, dunque, una trovata meramente elettorale. Da oltre un decennio girano foto ufficiali del nuovo premier britannico in visita ai canili londinesi. Anche il cucciolo che vuole portare nella nuova residenza presidenziale arriverà da un rifugio. La decisione è stata presa in accordo con la compagna Carrie, anche lei amante degli animali.

Ma quale sarà ora la sua sorte in vista dell'arrivo di un altro quattro zampe, per di più un cane? "Non è un animale privato", ha spiegato un portavoce del governo inglese. Anche perché, come detto, Larry ha un incarico ben preciso: Chief Mouser to the Cabinet Office, "Capo cacciatore di topi per l’ufficio di Gabinetto", con tanto di profilo Twitter ufficiale.



Lo sfratto, dunque, non sarebbe contemplato. Ma ci si chiede: come sarà la convivenza con i nuovi arrivati?



Non è comunque la prima volta nella storia che un cane metta piede, pardon, zampe nella residenza ufficiale del premier britannico. Il primo fu Rufus, il barboncino di Winston Churchill.