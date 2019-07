Manifestanti in strada contro il neopremier - L'arrivo di Johnson a palazzo è stato accolto anche dalla protesta di un drappello di manifestanti, in particolare attivisti di Greenpeace, che la polizia ha rapidamente allontanato, impedendo loro di fermare il corteo del premier entrante. Prima del passaggio formale di consegne, si sono dimessi come preannunciato alcuni ministri del governo May considerati più moderati di Boris Johnson e contrari all'ipotesi (che il premier entrante non esclude) di una Brexit no deal il 31 ottobre.



I nomi di maggiore spicco fra coloro che si sono fatti da parte, certamente fuori dalla prossima compagine, sono quelli di David Lidington, vicepremier di fatto con May, del cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, del ministro della Giustizia, David Gauke, e del titolare della Cooperazione Internazionale (e già candidato alla leadership Tory), Rory Stewart.



Il discorso a Downing Street: "Brexit il 31 ottobre" - Per il suo ingresso a Downing Street Johnson ha evocato "un nuovo e migliore accordo" con l'Ue sulla Brexit, insistendo sul 31 ottobre per l'uscita dall'Ue e dicendo no "ai pessimisti" che non credono "alla nostra capacità di onorare il mandato democratico" del referendum del 2016. Proveremo che "i critici e i dubbiosi si sbagliano", ha detto il nuovo premier britannico, pur ricordando che ci sono solo 99 giorni. Poi ha definito "remota" la possibilitù di un no deal, ma ha ribadito che bisogna esser pronti.