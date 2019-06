Gb, la premier Theresa May lascerà l'incarico il 24 luglio

La premier uscente britannica Theresa May lascerà l'incarico e passerà le consegne al suo successore nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio. Lo ha annunciato Downing Street, secondo quanto riporta l'Independent. May affronterà quindi il 24 del mese prossimo il suo ultimo Question Time alla Camera dei Comuni, che il giorno successivo chiuderà per la pausa estiva.