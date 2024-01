United Airlines: "Con ispezioni trovati bulloni allentati su Boeing 737 Max 9"

United Airlines, nel corso delle ispezioni sui Boeing 737 Max 9, ha rinvenuto alcuni bulloni allentati.

Lo afferma la stessa compagnia aerea in una nota, indicando che le "ispezioni preliminari" hanno rilevato in alcuni casi problemi di installazione con bulloni allentati. Problemi che saranno corretti per un ritorno in servizio in sicurezza del velivolo. I "controlli immediati" erano stati ordinati dall'Aviazione civile americana dopo che il portellone e un pezzo di fusoliera di un jet di Alaska Airlines si erano staccati durante un volo venerdì pomeriggio, costringendo all’atterraggio di emergenza.