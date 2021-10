Blogger americana uccisa, trovati diversi oggetti del fidanzato in una riserva naturale della Florida

Continuano le ricerche di Brian Laundrie , il fidanzato di Gabby Petito , la 22enne travel blogger scomparsa dalla fine di agosto e poi trovata morta il 19 settembre. Proprio durante una perlustrazione nella vasta riserva naturale Carlton Reserve, in Florida , sono stati trovati degli "oggetti di interesse" a lui collegati. Lo rende noto l'Fbi Tampa tramite un tweet. Secondo quanto riporta l'Nbc News, vicino agli effetti personali di Laundrie sono stati inoltre rinvenuti resti umani non identificati.

La vicenda - Brian Laundrie, 23 anni, dichiarato "person of interest" per la morte di Gabby Petito, stava intraprendendo un viaggio con la fidanzata. Era tornato a casa dai suoi genitori a North Port il primo settembre senza la compagna. Dieci giorni dopo, la mamma di Gabby ha denunciato la scomparsa della figlia, poi trovata morta nel Wyoming. Il 14 settembre, Laundrie è uscito dalla sua abitazione per poi far perdere le sue tracce.

Gli oggetti di Brian e i resti umani - L'avvocato della famiglia Laundrie Steven Bertolino ha detto ai giornalisti che gli oggetti appartenenti al 23enne sono stati trovati in presenza dei genitori del giovane nel vicino nel Myakkahatchee Creek Environmental Park. Stando alla Nbc News, che cita un funzionario delle forze dell'ordine, i resti umani sono stati trovati vicino a uno zaino.