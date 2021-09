Di Brian Laundrie non c'è ancora traccia. La polizia della Florida sta perlustrando anche i laghi della vasta riserva naturale Carlton Reserve. Sta cercando l'uomo, 23 anni, dichiarato "person of interest" per la morte della sua fidanzata Gabby Petito in quanto è stato l'ultimo ad essere avvistato con lei prima della sua scomparsa. I due erano in viaggio insieme.

Di Brian Laundrie non si hanno notizie dal 14 settembre scorso, e si continua a cercare nel lato ovest della riserva. Laundrie era tornato a casa dai suoi genitori a North Port il primo settembre senza la compagna. Era rientrato da un viaggio per attraversare il Paese, esperienza da condividere con la travel blogger Gabby. Brian tornava a casa, Gabby invece inviava un messaggio ai suoi genitori con scritto: "Non c'è campo qui a Yosemite". La mamma della ragazza ha poi denunciato la scomparsa dieci giorni dopo. Gabby Petito, 22 anni, è stata poi ritrovata morta nel Wyoming, probabilmente uccisa.

Il viaggio e la lite - I due erano partiti il 2 luglio con un furgoncino bianco trasformato in camper: con tavolo, sedie pieghevoli e una tenda per dormire all'aperto. Doveva essere un viaggio "on the road" di quattro mesi, attraversando il Paese e accampandosi nei parchi nazionali. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito i due litigare furiosamente il 12 agosto davanti ad un supermercato nello stato dello Utah. Una discussione tanto rumorosa da far sì che venisse chiamata la polizia. I giovani si erano giustificati, affermando: "Stiamo per sposarci". Gabby Petito aveva pianto durante l'incontro con la polizia, dicendo di soffrire d'ansia. Secondo le ricostruzioni di quella notte, le autorità avevano mandato Brian a dormire in un hotel. La donna sarebbe rimasta invece nel furgone. Il giorno dopo sembrava tutto risolto e i due avevano ricominciato il loro viaggio: ci sono diverse foto di Gabby Petito, sorridente sul suo profilo Instagram, precedenti alla sua scomparsa.

Instagram

Prima di scomparire Brian si era rifiutato di parlare del luogo in cui si trovava Gabby, esercitando il suo diritto costituzionale di non parlare con le autorità.