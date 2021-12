Blinken (Usa): "Se Putin invade l'Ucraina pronti a reagire"

ansa

"Se la Russia invade l'Ucraina, siamo pronti ad agire". Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, al summit Nato a Riga, sottolineando tuttavia che, per Washington, la via maestra per la risoluzione del conflitto resta la diplomazia. Blinken ha parlato anche di "prove" su possibili piani di aggressione da parte di Mosca. "Non sappiamo se Putin ha preso la decisione di invadere, ma dobbiamo essere preparati a tutte le evenienze".