Birmania, la polizia spara al funerale di una delle 114 vittime

Le forze di sicurezza birmane hanno aperto il fuoco sulla folla in lutto al funerale di una delle 114 persone uccise sabato, il giorno più sanguinoso fino ad oggi, nelle proteste seguite al colpo di Stato militare del primo febbraio. Lo riferiscono testimoni citati dal Guardian. Non ci sono per ora segnalazioni di vittime alla cerimonia funebre nella città di Bago, vicino a Yangon.