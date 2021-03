Birmania, è il "giorno della vergogna": salgono a cento i morti per la repressione delle proteste

La durissima operazione dell'esercito era stata preannunciata venerdì sera dalla televisione di Stato, che aveva messo in guardia i manifestanti dalla possibilità di essere colpiti "alla testa e alla schiena". Il generale Min Aung Hlaing, leader della giunta, ha invece affermato, durante la parata del Giorno delle Forze Armate nella capitale Naypyidaw, che i militari avrebbero "protetto il popolo e si sarebbero battuti per la democrazia".

Proteste in varie città - Migliaia di persone sono scese comunque in strada per protestare a Rangoon, Mandalay e in altre città. A Mandalay hanno perso la vita 29 persone, tra cui un bambino di 5 anni, almeno 24 a Rangoon. Altre uccisioni sono state segnalate nella regione centrale di Sagaing, Lashio, Bago, vicino a Rangoon e in altre località.

Spari contro il centro culturale Usa - Nella capitale economica del Paese alcuni colpi di arma da fuoco hanno colpito il centro culturale statunitense, mentre dagli Stati Uniti arrivava l'ennesimo monito all'esercito contro le uccisioni. Nessuno è rimasto ferito, ma è stata aperta un'indagine, ha detto il portavoce dell'ambasciata americana Aryani Manring.

La condanna dell'Ue: "Giornata di terrore e disonore" - L'Ue ha condannato la sanguinosa repressione delle proteste in Birmania. "Questa 76esima Giornata delle forze armate della Birmania resterà scolpita come giornata di terrore e disonore", ha affermato la delegazione dell'Unione europea in Birmania. "L'uccisione di civili disarmati, compresi bambini, sono atti indifendibili".