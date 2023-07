Birmania, Aung San Suu Kyi trasferita dalla prigione

Aung San Suu Kyi è stata trasferita dalla prigione a quello che è stato definito come "un complesso per vip" a Naypyidaw dopo le recenti preoccupazioni per la sua salute.

La leader birmana e premio Nobel, estromessa da un colpo di Stato militare nel 2021, secondo fonti del suo partito è stata trasferita lunedì sera. Da quando è stata imprigionata dopo il golpe del febbraio 2021, Aung San Suu Kyi èstata vista solo una volta, in foto sgranate dei media statali mentre era in un'aula di tribunale.