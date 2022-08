Myanmar, condannata ad altri 6 anni di carcere Aung San Suu Kyi

Un tribunale del Myanmar governato dai militari ha condannato la ex leader estromessa Aung San Suu Kyi, per ulteriori accuse di corruzione ad altri sei anni di prigione.

Il processo si è svolto a porte chiuse, senza accesso per i media o il pubblico, e ai suoi avvocati è stato vietato di rivelare informazioni. Suu Kyi era già stata condannata a 11 anni di carcere per sedizione, corruzione e altre accuse in precedenti processi dopo che i militari avevano estromesso il suo governo nel 2021.