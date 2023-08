Birmania, Aung San Suu Kyi è stata graziata

Leggi Anche Birmania, Aung San Suu Kyi condannata a 5 anni di carcere

Aung San Suu Kyi ha ottenuto la grazia nell'ambito di un'amnistia concessa a oltre 7mila prigionieri, in occasione della Quaresima buddista.



La decisione sullo stato d'emergenza è stata approvata dal Consiglio nazionale per la difesa e la sicurezza, composto da funzionari militari.

La Birmania è stata teatro di un violento conflitto civile, che ha causato la morte di più di 3mila persone e la fuga di centinaia di migliaia di abitanti dal golpe del primo febbraio 2021 in cui fu rovesciata la leader eletta Aung San Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi, 78 anni, premio Nobel per la pace, è stata condannata a più di trent'anni di reclusione in processi a porte chiuse per vari capi di imputazione. Agli arresti dal colpo di stato del primo febbraio 2021, la leader politica, secondo indiscrezioni non confermate ufficialmente, è stata trasferita la scorsa settimana dal carcere a un edificio governativo. Nel suo nuovo alloggio avrebbe incontrato Ti Khun Myat, presidente dell'Assemblea dell'Unione, la camera bassa, e Deng Xijuan, inviato speciale della Cina per gli affari asiatici. L'11 luglio il ministro degli Esteri della Thailandia Don Pramudwinai ha rivelato agli omologhi dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) riuniti a Giacarta, in Indonesia, di aver personalmente incontrato nei giorni precedenti la consigliera di Stato deposta e di averla trovata in buona salute fisica e mentale.