Bin Laden, nel bunker una collezione di film porno: forse uno stratagemma per inviare messaggi segreti

I 470mila file digitali contenenti materiale pornografico trovati nel 2011 nel bunker di Bin Laden potrebbero non essere soltanto un piacevole passatempo. Secondo l'ipotesi di National Geographic - contenuta nel documentario Bin Laden's Hard Drive, in uscita il 10 settembre, giorno dell'anniversario della strage delle Torri Gemelle - sarebbero stati utilizzati per trasmettere messaggi criptati. Resta ancora da chiarire se e come il leader di Al Qaeda avesse visto quei filmati, visto che nel suo nascondiglio non erano presenti computer né connessione a internet.