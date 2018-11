Trump contro ex capo Navy Seal: "Tutti sapevano dov'era Bin Laden"

Donald Trump ha deriso William H. McRaven, il venerato ammiraglio in pensione dei Navy Seal a capo delle operazioni che portarono all'uccisione di Osama Bin Laden, suggerendo in un'intervista a Fox News che avrebbe potuto catturare prima il leader di Al Qaeda. "Tutti in Pakistan sapevano che era lì", ha detto Trump riferendosi a quella che ha definito la "bella residenza" del capo del network terroristico "proprio vicino all'accademia militare".