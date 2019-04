Bimba lasciata morire di sete,militante tedesca dell'Isis a processo

Una 27enne tedesca che si era unita all'Isis in Siria viene processata in Germania, con l'accusa di crimini di guerra, per aver lasciato morire di sete una bimba yazida di 5 anni, trattenuta con la madre in stato di schiavitù. E' la prima persona al mondo a essere processata per crimini internazionali commessi da jihadisti del Califfato contro membri della minoranza yazida. La donna, Jennifer W., potrebbe essere condannata all'ergastolo.