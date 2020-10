Bielorussia, vertice Ue pronto a chiedere "nuove elezioni libere" e sanzioni | "Forti preoccupazioni per diritti umani in Cina"

Nel testo che i leader troveranno sul tavolo del vertice che prende il via giovedì pomeriggio, il Consiglio "sottolinea le sue forti preoccupazioni" per la situazione dei diritti umani in Cina e ad Hong Kong. Nel documento si "incoraggia" Pechino anche ad assumere "maggiori responsabilità" e "azioni più ambiziose" nella lotta ai cambiamenti climatici. E si conferma l'obiettivo di finalizzare entro la fine dell'anno l'accordo bilaterale sugli investimenti per superare le attuali asimmetrie nell'accesso al mercato cinese. Spazio anche al caso Navalny. L'Ue "condanna il tentativo di assassinio" con il Novichok e chiede la "piena collaborazione" delle autorità russe per assicurare un'indagine internazionale imparziale.