Bielorussia, Putin-Lukashenko: "Reagiremo insieme a minacce esterne"

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e l'omologo russo Vladimir Putin hanno "riaffermato l'accordo per cui, nel caso di un aggravarsi della situazione in termini di minacce esterne, le parti reagiranno congiuntamente". Lo scrive l'agenzia di stampa di Stato bielorussa Belta, riferendo di una nuova telefonata fra Lukashenko e Putin in merito alle proteste in Bielorussia.